فيروس كورونا يتسبب بـ 38 ألف ضحية وما لا يقل عن 785 ألف مصاب

2020/03/31 | 08:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى حوالي 38 ألف شخص وما لا يقل عن 785 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر – كانون الثاني.وبينما يستمر الفيروس في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه.وفي […]

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