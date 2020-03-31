الصين تتمدد تحت غطاء “الدبلوماسية الصحية

2020/03/31 | 08:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد بعض المسؤولين الأوروبيين يخفون استياءهم من القوة العظمى الصينية المتهمة بالتمدد جيوسياسياً تحت غطاء “الدبلوماسية الصحية” والسخاء في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد.فبعد بضعة أيام من تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اتهمت وزير الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان الأحد الصين وكذلك روسيا، بـ”استغلال” مساعدتهما الدولية و”إبرازها”.ونددت الصين […]

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