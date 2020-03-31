2020/03/31 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب خبراء اقتصاديون من الأمم المتحدة جمع مبلغ 1.5 تريليون دولار للدول النامية وإلغاء ديونها بما يصل إلى تريليون دولار هذا العام لمساعدتها على مواجهة جائحة كوفيد-19.وفي دراسة جديدة صدرت الإثنين، أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) على أنه “يزداد التنبؤ صعوبة” بالتداعيات الاقتصادية المرتبطة بوباء كورونا الجديد ولكن “من الواضح أن الأمور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تطلب تخصيص 1500 مليار دولار للدول النامية لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تطلب تخصيص 1500 مليار دولار للدول النامية لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).