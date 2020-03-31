مواقع مشهورة في أوروبا أقفرت من الناس إثر فرض الحجر الصحي

2020/03/31 | 08:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مشاهد مصورة التقطت عن طريق طائرات مسيرة، مواقع سياحية مشهورة في بلدان أوروبية وقد هجرها الناس، بسبب تفشي وباء كوفيد-19، وحالة الحجر الصحي المفروضة الآن على السكان في انحاء مختلفة من أوروبا والعالم.فقد خيم هدوء غير مالوف على مدينة فلورنسا الإيطالية، إلا من تغريد الطيور ونباح الكلاب، وفي بولندا تحولت العاصمة التي لم […]

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