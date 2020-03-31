وفيات كورونا تتجاوز حاجز الـ3000 في أمريكا

2020/03/31 | 08:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت مدينة نيويورك بوصول مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد 3000.

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