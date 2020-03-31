امريكا تساعد إيطاليا طبيا بقيمة بـ 100 مليون دولار لمكافحة كورونا

2020/03/31 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ الولايات المتّحدة سترسل إمدادات طبيّة بقيمة 100 مليون دولار إلى إيطاليا لمساعدة هذا البلد الذي سجّل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 على التصدّي للوباء.وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول جهود إدارته لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ إنّه تباحث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي […]

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