ريتا عودة - ((خَارج الزَّمانِ والمَكَان))...ومضات

2020/03/31 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة (1)خَارِجَ الزَّمَانِ، خَارِجَ المَكَانِ، تَلْتَقِي الرُّوحُ بِالرُّوحِ...فَيَعْزِفَ الرَّبيعُ سِمْفُونِيَّةَ عِشْقِنَا.(2)كالرَّبيعِ حِينَ يأتي فَيُجَدِّدُ وَجْهَ الأرْضِ بِطُيُورِهِ، بِطَاقَاتهِ ، بِجَمَالِهِ… هَكَذَا الحُبُّ.(3)كَمَا تُطِلُّ الشَّمْسُ فَجْرًاُ عَلى شَجَرَةٍ بَعْدَ ليلةٍ مَاطِرَةٍ، أَطَلَّ وَجْهُكَ النُّورانِيُّ على قلبي..فأحْيَاه.

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