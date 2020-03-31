محمد بقوح - كورونيات (1)

2020/03/31 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح قام فيروس كورونا بقلب الطاولة على المجتمع الدولي برمته، فلم تنفع معه سياساته الرأسمالية ولا البترولية ولا التقشفية..، ولا علومه الطبية ولا التقنية..، ولا اقتصادياته الخضراء ولا الزرقاء ولا العذراء..بل واجه العالم البشري هجوم كورونا الفيروسي، كحل واحد ووحيد ناجع، بمنع الثقافة و الفن و التسوق و التجمهر في الشوارع..، واستباحة الهروب و التخفي داخل البيوت، دفاعا عن البقاء في الحياة ضد مخالب الموت..

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