سعيد علام - بمناسبة نجيب ساويرس!

2020/03/31 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_علام للأسف، كنت انا من اكتشفه، واستضفته ليشارك لاول مره فى برنامج سياسى، فى احدى حلقات برنامج "بدون رقابه"، وذلك كان فى اواخر تسعينات القرن الماضى، وكنت قد تعرفت عليه قبلها اثناء عملى فى القسم الفنى لصحيفة الوفد، وهذه لها حكاية طريفه، يمكن ان نحكيها فى موضع لاحق، عموماً، كان نجيب ساويرس وقتها ما يزال صغيراً، لم يكون قد توحش بعد، وقد خدعتنى وقتها قدرته على ان "تترغرغ" عينيه بالدموع وهو يتكلم عن اطفال ال......

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