الصحة العالمية: وباء كورونا في آسيا والمحيط الهادئ لن ينتهي قريباً

2020/03/31 | 08:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، تاكيشي كاساي، اليوم الثلاثاء، أن وباء كورونا في آسيا والمحيط الهادئ لن يتم القضاء عليه في الوقت الراهن بسبب سرعة تفشيه.

وقال كاساي في تصريح صحفي، أوردته وكالة "رويترز"، إن الوباء "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وأضاف أنه "حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا، وينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى".

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

وأعلنت المنظمة، يوم أمس الاثنين، تسجيل 693 ألفا و224 إصابة بفيروس كورونا، وبلوغ عدد حالات الوفاة 33 ألفا و106 حالات.

ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 392 ألفا و757 حالة.

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