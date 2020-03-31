2020/03/31 | 08:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة التشيكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد الإصابات حاجز الـ3000.

وسجل البلد الذي أجرى أكثر من 43 ألف اختبار، ويقوم بتكثيف الاختبارات اليومية، أكبر عدد من الإصابات بين دول أوروبا الوسطى، ولكن أقل بكثير من الدول الغربية الكبرى، مثل ألمانيا.

وأبلغت وزارة الصحة عن ما مجموعه 3001 حالة حتى نهاية يوم الاثنين، مع 23 حالة وفاة، بينما تعافى 25 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التشيك تسجل 184 إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التشيك تسجل 184 إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).