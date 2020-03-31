الصين تعود للإصابات المتزايدة

2020/03/31 | 08:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد تراجع الأعداد على مدى 4 أيام، فيما يرجع ذلك إلى زيادة عدد الإصابات بين الوافدين من خارج البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه "تم رصد 48 إصابة جديدة لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الوافدة إلى 771".

وذكرت أنه "لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة".

وبينما تراجع بشدة عدد حالات العدوى المحلية في الصين، تشعر السلطات بالقلق من الاصابات بين الوافدين من الخارج، وكثفت عمليات الفحص الطبي وإجراءات العزل كما قلصت عدد الرحلات الجوية الدولية، ومنعت دخول معظم الأجانب.

ولليوم السابع على التوالي، لم تسجل مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي ومركز تفشي الفيروس في الصين، أي إصابات جديدة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الصين حتى يوم امس 81 ألفاً و518 اصابة، والوفيات 3305.

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