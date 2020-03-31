2020/03/31 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ناقش وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو في اتصال هاتفي آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة، وإجراءات البلدين في مُواجَهة فيروس كورونا.وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان الحكيم اجرى اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، ناقش الجانبان خلاله سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة وإجراءات البلدين في مُواجَهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يناقش مع نظيره التركي تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة وإجراءات البلدين في مُواجَهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).