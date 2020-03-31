أنباء عن نشر واشنطن صواريخ باتريوت في العراق

2020/03/31 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر خبرية عن نشر قوات الاحتلال الاميركي التابع لما يسمى بـ"لتحالف الدولي" في العراق امس الاثنين، صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي، في قاعدة عين ...

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