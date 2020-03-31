سوريون يتوحدّون ضد “كورونا” في مشهد نادر

2020/03/31 | 08:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت منظمات سورية مدنية نداءً للإغاثة إلى #منظمة_الصحة_الدولية للمساعدة، في خطاب موحد نادر، لتسليط الضوء على معاناة المواطنين في الداخل، بظل تدهور الأوضاع الصحية نتيجة الحرب، والانتشار المحتمل الواسع لفيروس

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