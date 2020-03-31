تحقيق يكشف سرّ سفينة الشحن «الغامضة» التي تنتقل بين إيران وسوريا

2020/03/31 | 08:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت شبكة «أخبار الآن» معلومات عن سفينة شحن مرتبطة بإيران، وصفتها بـ«الغامضة»، تقوم بنقل النفط بين إيران وسوريا بطريقة غير مشروعة.موضحة أن المعلومات التي حصلت عليها قد اشترتها من

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