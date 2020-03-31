إجراءات مشددة في مطار القامشلي بعد اكتشاف إصابة جندي بـ “كورونا”

2020/03/31 | 08:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شددت قوات الأمن الداخلي “الأسايش”، التابعة للإدارة الذاتية، إجراءاتها الاحترازية في مداخل مطار القامشلي، الذي يعتبر موقعاً للقوات الحكومية والروسية، وذلك بعد تشخيص إصابة جندي في القوات الحكومية بفيروس “#كورونا”،

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