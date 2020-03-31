النفط تدعم الصحة بـ 7 ملايين دولار لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 09:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، عن تخصيص 7 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة في مواجهة تفشي وباء كورونا.

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