2020/03/31 | 09:07 - المصدر: تسريبات نيوز

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠بالصورة ..ظهور السيد محمد رضا نجل المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في صلاة الميت على روح السيد عبد الستار الحسني بالنجف مرتديا الكمامة التزاما) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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