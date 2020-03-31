اعتقال اربعة من التجار المخالفين للتسعيرة في الحلة

2020/03/31 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعتقلت قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني في بابل والشرطة اليوم اربعة من التجار في أسواق الجملة للمواد الغذائيه في الحلة لقيامهم برفع أسعار هذه المواد.وقال مصدر في القوة”أنه تم اعتقال اربعة تجار كانوا يقومون ببيع المواد أكثر من التسعيرة واحالتهم للتحقيق.

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