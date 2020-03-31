🟠فضيحة وزارة التربية بطلها الحجي السامرائي

2020/03/31 | 09:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :لماذا تتكتم (وكالة بغداد اليوم)؟ ولماذا “غلّست” قناتي الشرقية ودجلة فضيحة فساد تهز وزارة التربية بطلها النائب “الحجي” مثنى السامرائي بينما كانت الحكومة منشغلة بالتظاهرات ثم ازمة كورونا نجح احد […]

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