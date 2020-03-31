اربيل تعلن إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/31 | 09:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة، صباح الثلاثاء، عن تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا في ناحية "خليفان" في اربيل .وذكر بيان للوزارة، ان الإصابة تعود لفتاة بعمر 22 عاماً.وأعلنت إدارة قضاء سوران في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، امس الاثنين، عن فرض حجر صحي على آلاف السكان بناحية "خليفان" عقب تشخيص إصابة احد سكانها بفيروس كورونا لدى عودته من بريطانيا، اعقبها تلقي 5 من اقربائه عدوى الاصابة.وقال قائممقام القضاء كرمانج عزت لـشفق نيوز، إنه "تم وضع نحو 40 الف شخص بمركز ناحية خليفان في اربيل تحت الحجر الصحي".

يذكر ان اقليم كوردستان سجل لحد الان 161 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منهم اثنان واكتسب 56 شخصا منهم الشفاء التام.

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