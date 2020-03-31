مسؤول بمنظمة الصحة: وباء كورونا أبعد ما يكون عن الانتهاء في آسيا

2020/03/31 | 09:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن وباء كورونا "أبعد ما يكون عن الانتهاء" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإن إجراءات كبحه تمنح بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي، المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأوضح خلال إفادة إعلامية عبر الإنترنت، أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي، وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت امس الإثنين، عن مؤشرين ايجابيين ساعدا على تقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إن "مؤشري التباعد الاجتماعي، والحجر المنزلي، أديا إلى تراجع معدلات الإصابة بفيروس كورونا".

واشار الى أن "القيود على حركة التنقل وغلق المطارات لا تمنع انتقال فيروس كورونا ولكن تحد من انتشاره".

وفي وقت سابق، كشفت المنظمة انه لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا "COVID19" فيما لفتت الى أن هناك تجارب سريرية في العديد من البلدان للتوصل للقاح أو دواء لعلاج فيروس كورونا.

وأضافت المنظمة، أن التجربة التي تجريها حاليا على فيروس كورونا، والتي تسمى "تجربة التضامن" تعتمد على الرعاية المعتادة التي يتم تقديمها للمرضى، بالإضافة لاستخدام عقار "ريمديسفير" المضاد للفيروسات، وعقار "لوبينافير، وريتونافير" المستخدم لعلاج مرضى الإيدز، كما يمكن استخدامهما أيضا مع عقار بيتا انترفيرون، وتشمل التجربة أيضا استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا.

ولفتت الى ان "هناك أكثر من 45 دولة تساهم في التجربة".

بغداد اليوم- متابعة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا، الثلاثاء (31 اذار 2020) إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصا.

وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع

بغداد اليوم ـ الديوانية

اعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاثنين، عن حجر الملامسين للطبيب المصاب بفيروس كورونا في قضاء الشامية.

وقالت مدير عام الدائرة، لمياء الحسناوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم حجر عدد من الملامسين للطبيب المصاب

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت دائرة صحة المثنى، الاثنين، تماثل 3 مصابين بكورونا للشفاء في المحافظة.

وكانت دائرة صحة المثنى اعلنت، الإثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت عن تفاصيلها.

وقال عون هاني، مدير عام صحة المثنى، في بي

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