2020/03/31 | 09:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر نيسان عن طريق أدوات الدفع الالكتروني”.وأضاف البيان أنه “بإمكان المتقاعدين المدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. توزيع رواتب المتقاعدين لشهر أبريل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. توزيع رواتب المتقاعدين لشهر أبريل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).