🟠 القرية والمدينة في المنظور الإسلامي / 2

2020/03/31 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي المدينة المنورة كان اسم المدينة المنورة قبل هجرة الرسول الأعظم محمد(ص)يثرب وعند هجرة النبي اليها أبدل أسمها الى المدينة المنورة، وإن كلمة يثرب ذكرت في […]

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