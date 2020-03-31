🟠السيد ناصر الياسري, نسبه, كرامته, قبره

2020/03/31 | 09:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مجاهد منعثر منشد السيد ناصر بن جبر بن حمود(1) بن نوح بن ناصر بن شلال بن محمود بن محمد بن شوكة بن علي خان بن خفان(2) بن ياسر […]

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