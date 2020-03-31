البصرة.. ضبط 66 مواطناً و406 عجلات ضمن مخالفات حظر التجوال

2020/03/31 | 09:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة الصدمة في مديرية شؤون الأفواج الطوارئ التابعة لشرطة البصرة 66 مخالفاً لحظر تجوال الصحي فضلاً عن 406 عجلة مخالفة وذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع خلية الأزمة للحد من تفشي وباء كورونا.وذكر بيان للمديرية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه تم نصب سيطرات في عموم محافظة البصرة لغرض تطبيق حظر تجوال الصحي ونشر ثقافة […]

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