2020/03/31 | 10:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تؤكد على تعقيم المخيمات مع استمرارها بتوزيع المساعدات على النازحين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 10:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تؤكد على تعقيم المخيمات مع استمرارها بتوزيع المساعدات على النازحين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تؤكد على تعقيم المخيمات مع استمرارها بتوزيع المساعدات على النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).