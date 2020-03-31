2020/03/31 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام عربية، أن شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، حجبت اليوم الثلاثاء، عدة حسابات لمرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، دون أن تورد أسباب ذلك، ودون صدور بيان رسمي.ووفقا لهذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠”تويتر” يحجب حسابات للمرشد الإيراني علي خامنئي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠”تويتر” يحجب حسابات للمرشد الإيراني علي خامنئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).