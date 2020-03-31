مليار و675 مليون دينار دعم مالي من هيئة الاتصالات وشركات الهاتف النقال لوزارة الصحة

2020/03/31 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرعت هيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال بمبلغ /مليار و 675 مليون/ لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا في العراق.وضمن الحملة التي اطلقها البنك المركزي العراقي، وبدعوة من هيئة الاعلام والاتصالات شاركت شركة زين العراق بمبلغ (750) مليون دينار، وشاركت شركة أسيا سيل بــ(750) مليون دينار ، فيما شاركت شركة كورك بــ(100)

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