2020/03/31 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن يؤدي تناول الجريب فروت مع بعض الأدوية والعقاقير إلى عواقب وخيمة على الصحة قد تصل إلى الوفاة.ويفيد موقع صحيفة SasaPost، بأن الكثيرين يتناولون الجريب فروت لفائدته واحتوائه على كمية كبيرة من الألياف الغذائية وكذلك لقلة السعرات الحرارية التي يعطيها للجسم، مع أنهم يتناولون أدوية وعقاقير معينة لعلاج مرض ما، دون أن يدركوا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عواقب وخيمة لتناول “الجريب فروت” مع بعض الادوية والعقاقير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عواقب وخيمة لتناول “الجريب فروت” مع بعض الادوية والعقاقير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).