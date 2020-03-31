بعد تراجعها أسعار النفط تشهد انتعاشة قوية

2020/03/31 | 10:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط انتعاشا قويا في تعاملات آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما،

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