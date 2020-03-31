العراق .. تبرعات مالية من الاتصالات وشركات الهاتف النقال لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تبرعت هيئة الاعلام والاتصالات وشركات الهاتف النقال بمبلغ مليار و 675 مليون لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا في العراق.وذكر بيان للهيأة انه "وضمن الحملة التي اطلقها البنك المركزي العراقي، وبدعوة من هيئة الاعلام والاتصالات شاركت شركة زين العراق بمبلغ (750) مليون دينار، وشاركت شركة أسيا سيل بــ(750) مليون دينار ، فيما شاركت شركة كورك بــ(100) مليون دينار، وقدمت الهيئة مبلغ (75) مليون دينار".ولفت البيان الى ان "هذه المشاركة من الهيئة وشركات الهاتف النقال تأتي في إطار الجهود الرامية إلى التوعية ودرء الخطر الذي داهم العالم اجمع والعراق خصوصا بسبب تفشي فيروس كورونا، ولأجل دعم الإجراءات الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحَّة وخلية الأزمة".وأشار الى انه "‫ومن المقرر ان تخصص هذه الأموال لأغراض سد النقص بأجهزة الإنعاش التنفسي، وهو النقص الذي قد يسبب ارتفاع نسب الوفيات، وكذلك لأغراض إجراءات الوقاية من انتشار الوباء".وأعربت هيئة الاعلام والاتصالات عن "شكرها وتقديرها الى شركات الاتصالات {زين العراق، واسيا سيل، وكورك} على هذه المشاركة الوطنية والانسانية في دعم جهود الدولة لمكافحة الوباء".

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