ارتفاع طفيف في أسعار النفط بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها

2020/03/31 | 10:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، انتعاشا قويا في تعاملات آسيا بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاما، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7,3 بالمئة ليسجل 21,5 دولارا للبرميل، بينما سجّل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعا […]

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