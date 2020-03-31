2020/03/31 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية القطرية، استئناف خدمات الشحن على طائرات الركاب ذات البدن الواسع إلى الصين، بعد توقف أكثر من شهر.وقالت الناقلة الوطنية لقطر في بيان إن الإعلان يأتي استجابة للطلب المتزايد على السلع من وإلى المنطقة، وسيسهم في زيادة سعة الشحن الجوي للناقلة وتعزيز خدماتها.وذكرت الشركة أنها ستصبح أول شركة طيران شرق أوسطية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية القطرية تستأنف شحنها الجوي إلى الصين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية القطرية تستأنف شحنها الجوي إلى الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).