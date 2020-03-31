أمريكا وروسيا تتفقان على إجراء محادثات بشأن أسواق النفط العالمية

2020/03/31 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي أمس الاثنين على إجراء محادثات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن تراجع أسواق النفط العالمية.

والاتفاق يمثل تحولا جديدا في دبلوماسية النفط العالمية منذ أن تسبب فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في وقت سابق هذا الشهر في الاتفاق على خفض الانتاج في إشعال حرب أسعار بين روسيا والسعودية، زعيمة أوبك فعليا.

وأسهمت آثار تفشي جائحة كورونا أيضا في تهاوي أسعار الخام إلى مستوى تاريخي وهو ما يهدد شركات النفط ذات التكاليف الأعلى في الولايات المتحدة وحول العالم بالإفلاس.

وقال الكرملين في إيجاز بشأن الاتصال "جرى تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الحالي لأسواق النفط العالمية.



وتم الاتفاق على إجراء مشاورات روسية أمريكية بشأن هذا من خلال وزيري الطاقة".

وقال جاد دير المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيسين اتفقا على أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، شايلين هاينس، إن وزير الطاقة دان برويليت سيتحدث مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك بشأن "السبل التي يمكن من خلالها لأكبر المنتجين في العالم التعامل مع التقلب في أسواق النفط العالمية".

ولم يذكر الكرملين بالتحديد ما سيناقشه الوزيران.



لكن موسكو أشارت في السابق إلى أنها تود انضمام مزيد من الدول إلى جهود تحقيق التوازن بأسواق النفط العالم.

وقبل قليل من الاتصال الهاتفي، قال ترامب إن السعودية وروسيا أصابهما الجنون في حرب أسعار النفط.

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