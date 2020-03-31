النفط تدعم الصحة بـ7 ملايين دولار لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، أنها خصصت 7 ملايين دولار لدعم وزارة الصحة في مواجهة تفشي فايروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة النفط قدمت لوزارة الصحة مبالغ وصلت لـ 7ملايين دولار لمواجهة أزمة كورونا في البلد بعد مطالبة وزير الصحة بمبلغ 5 ملايين دولار فقط".

واضاف جهاد أن "المبالغ توزعت لتأهيل ثلاث أبنية في المدينة الرياضية في البصرة التي كانت مخصصة كفنادق لتوظيفها لمرضى الفيروس بمبلغ 2.4 مليون دولار،"، مشيرا الى انه "تم تخصيص 2 مليون دولار لدعم القطاع الصحي في ميسان، وايضا تخصيص مبلغ 2 مليون دولار من صندوق المنافع الاجتماعية لدعم القطاع الصحي في محافظة ذي قار".

وتابع انه "تم تخصيص مبلغ 200 مليون دينار عراقي لدعم القطاع الصحي في محافظة كركوك منها 50 مليون دينار تخصص للدفاع المدني".

وبين المتحدث الرسمي أن "الوزارة قامت بحملات التعقيم والتعفير في جميع المحافظات وتوفير المشتقات النفطية، فضلا عن نجاح شركة مصافي الوسط في انتاج الجل الكحولي وتزويد وزارة الصحة والوزارات والدوائر لغرض التعقيم".

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