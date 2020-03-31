إسبانيا تحظر الجنازات وتسمح لثلاثة أشخاص على الأكثر بتشييع المتوفي

2020/03/31 | 10:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت إسبانيا الإثنين كلّ المراسم الجنائزية وحدّدت عدد المسموح بمشاركتهم في دفن أيّ ميت بثلاثة أشخاص على الأكثر، وذلك في مسعى لمكافحة تفشّي فيروس كوفيد-19 في ثاني بلد في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.وجاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أنّه تقرّر “إرجاء إحياء الاحتفالات الدينية والمراسم الجنائزية المدنية إلى ما […]

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