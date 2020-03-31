الانواء الجوية تتوقع طقسا غائما ممطرا غدا ومتباينا الخميس

2020/03/31 | 10:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما ممطرا غدا متباينا الخميس المقبل.وذكر بيان للهيئة ان : طقس المنطقة الوسطى سيكون يوم غد الاربعاء غائم جزئيا واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ويتحول خلال الليل الى صحو ،وفي المنطقة الشمالية طقس غائم مع تساقط امطار متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية

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