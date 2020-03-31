الحشد الشعبي يحبط هجوماً “داعشياً” في ديالى

2020/03/31 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبط اللواء الأول في الحشد الشعبي، هجوما “داعشيا” في قاطع مسؤولية اللواء الأول بالحشد الشعبي في النفط خانة بديالىوذكر بيان لإعلام الحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “اللواء الأول في الحشد الشعبي تعرض لهجوم داعشي في قاطع مسؤوليته في النفط خانة بمحافظة ديالى”، مبينا ان “قوات الحشد صدت التعرض واجبرت الدواعش على التراجع”.وأضاف البيان، […]

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