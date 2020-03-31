واسط.. ضبط 256 عجلة مخالة لحظر التجوال

2020/03/31 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة واسط اليوم الثلاثاء عن ضبطها ٢٥٦ عجلة مخالفة لحظر التجوال.واشارت قيادة الشرطة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، الى استمرار إجراء حظر التجوال في المحافظة إلى اشعار اخر, داعية المواطنين الى الإلتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية وخلية الازمة في محافظة واسط.

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