تفاصيل التعرض الذي استهدف قاطع مسؤولية اللواء الأول بالحشد الشعبي في النفط خانة بديالى

2020/03/31 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض اللواء الأول في الحشد الشعبي، الى تعرض في قاطع مسؤوليته في النفط خانة بديالى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، اللواء الأول في الحشد الشعبي تعرض لهجوم داعشي في قاطع مسؤوليته في النفط خانة بمحافظة ديالى، مبينا ان، قوات الحشد صدت التعرض واجبرت الدواعش على التراجع.وأضاف ان، الحشد الشعبي أوقع

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