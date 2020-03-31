ربيع الانتصارات الكبرى تحقق أهدافها بتطهير 100 كم وضبط 50 مضافة لداعش

2020/03/31 | 10:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، امس الإثنين، ختام عملية ربيع الانتصارات الكبرى بتطهير 100 كم والعثور على اكبر عدد لمضافات داعش الإرهابي.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان العملية الأمنية الواسعة انطلقت في جزيرة نينوى وجزيرة صلاح الدين بالاشتراك مع الجيش العراقي وطيران الجيش.واوضح ان هذه العمليات حققت كافة اهدافها المرسومة، في المحور

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