أسعار النفط تشهد انتعاشا قويا في تعاملات آسيا

2020/03/31 | 10:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار النفط انتعاشا قويا في تعاملات آسيا اليوم الثلاثاء، بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوياتها منذ 18 عاماً، مع تعزيز خطوات صنّاع القرارات لدعم الاقتصاد العالمي المتضرر بفعل كورونا المستجد لثقة المستثمرين.وارتفع خام تكساس الوسيط بنسبة 7,3 بالمئة ليسجل 21,5 دولاراً للبرميل بينما سجّل خام برنت المرجعي الدولي ارتفاعا نسبته 3,3 بالمئة […]

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