2020/03/31 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم
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كشفت دائرة صحة الديوانية، الثلاثاء (31 اذار 2020)، عن النتائج المختبرية لـ 6 حالات مشتبه في اص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الديوانية تكشف نتائج 6 حالات مشتبه في اصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الديوانية
كشفت دائرة صحة الديوانية، الثلاثاء (31 اذار 2020)، عن النتائج المختبرية لـ 6 حالات مشتبه في اص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة الديوانية تكشف نتائج 6 حالات مشتبه في اصابتهم بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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