انتعاش أسعار النفط بعد بلوغها أدنى مستوى منذ 18 عاما

2020/03/31 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

شهدت أسعار النفط، الثلاثاء (31 آذار 2020)، انتعاشا قويا في تعاملات آسيا بعد يوم على تراجعها إلى أد...





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