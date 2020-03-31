تأجيل الاجتماع الخاص بحسم مصير الكالتشيو

2020/03/31 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجلت المحادثات بين رابطة لاعبي كرة القدم الإيطالية وأندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، والتي كان من المقرر عقدها يوم امس الاثنين، لمناقشة مسألة تقليص رواتب اللاعبين ومستقبل الموسم الحالي.ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن مصادر لم تسمها من الرابطة قولها أن “طول الفترة الزمنية للجلسة الماضية بين الطرفين أدت إلى إعادة جدولة […]

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