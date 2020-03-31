زين العراق تتبرع بمبلغ 750 مليون دينار لشراء أجهزة ومعدات طبية إلى القطاع الصحي ضمن جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا بالعراق

2020/03/31 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت شركة زين العراق، اليوم الثلاثاء، احدى شركات مجموعة زين الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مساهمتها في جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في العراق.وقالت الشركة في بيان أطلعت عليه “يس عراق” إن “مساهمة زين العراق ستكون عن طريق شراء أجهزة ومعدات طبية تم تحديد احتياجها […]

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