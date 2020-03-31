2020/03/31 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد سكرتير القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الثلاثاء، ان وضع العراق جيد ويدعو للتفاؤل، فيما اشار الى انه تم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات المسلحة العراقية تعلن: وضعنا جيد ويدعو للتفاؤل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات المسلحة العراقية تعلن: وضعنا جيد ويدعو للتفاؤل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).