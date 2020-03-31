2020/03/31 | 10:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منسوجات ذي قار تنتج اكثر من 150 الف كمام في اقل من شهر رغم الحظر المفروض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 10:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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